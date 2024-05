Integrationsstadtrat schreibt Brief an alle Wiener

„Das geht nicht!“ – „Gesetze werden nicht von Gebetsbüchern, sondern vom Staat gemacht“ – „Für mich ist Deutsch lernen nicht optional, sondern Pflicht!“ Wiens Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) hat in der „Krone“ einen beachtlichen Brief an die Wiener geschrieben, den er mit einem „Appell“ abschließt.