Xavi muss gehen: „Ich weiß wirklich nicht, warum“

Auf die Frage, ob er sich nach seinem letzten Spiel erleichtert fühle, entgegnete Xavi am Sonntag: „Nein, denn ich wollte bleiben! Aber mir wurde gesagt, dass ich nicht bleiben kann.“ Zwar wünsche er dem Klub nur das Beste, dennoch wolle er klarstellen: „Es scheint, als hätten meine Worte vom ersten Tag an ein Erdbeben ausgelöst. Ich weiß wirklich nicht, warum. Ich denke, dass die Arbeit, die wir in dieser schwierigen Situation geleistet haben, nicht ausreichend gewürdigt wurde.“