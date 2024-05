Schiffe und Kampfjets rund um Taiwan gesichtet

Taiwan hat nach eigenen Angaben erneut Dutzende chinesische Schiffe und Militärflugzeuge in der Nähe der Insel entdeckt. 21 Jets und 15 Schiffe der Marine und der Küstenwache seien allein in den vergangenen 24 Stunden gesichtet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montag mit.