Litauer wählen am Sonntag ihren Präsidenten

Der Krieg war ein zentrales Thema im Wahlkampf, angesprochen wurden etwa Auswirkungen auf die nationale Sicherheit sowie sozialpolitische Themen. In Litauen hat das Staatsoberhaupt, wie in Österreich auch, weitgehend repräsentative Aufgaben, aber auch Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik.