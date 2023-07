Regierung für strengere Speicherverpflichtungen

„Der letzte Winter hat uns eines gelehrt. Unsere Versorgung ist nur sicher, wenn wir die Vorsorge selbst in die Hand nehmen“, meinte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch am Rande des Ministerrats und stellte gemeinsam mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) strengere Speicherverpflichtungen für Erdgas vor.