Bei Einbruch in der Nacht lief Kaufhaus-Kamera mit

Auf den Tresor in einem Geschäft für Tierbedarf in Oberwart hatten es unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag abgesehen. Gegen 0.30 Uhr zwickten sie den Maschendrahtzaun des Firmengeländes auf, schlüpften durch das Loch und brachen eine Notausgangstüre auf.