Alkoholisierte Urlauber schliefen in Pkw auf Piste

Urlauber erfüllten sich kuriosen Traum

Die Polizisten trauten wohl kaum ihren Augen, wo das Auto abgestellt war: Auf der Skipiste des Gletscherstadions! Als die Beamten die beiden Insassen, den 38-jährigen Lenker aus Luxemburg und den 40-jährigen belgischen Beifahrer, konfrontierten, wurde die Geschichte aber noch kurioser: „Als Begründung gaben sie an, dass es ihr Traum gewesen sei, einmal auf der Piste zu schlafen und danach direkt von dort mit den Skiern in den Skitag starten zu können.“