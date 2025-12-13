Alkoholisierte Urlauber schliefen in Pkw auf Piste

Völlig aus dem Ruder lief der Ski-Urlaub eines Luxemburgers (38) und eines Belgiers (40) in Tirol. Die beiden demolierten im alkoholisierten Zustand den Schranken einer Mautstation und schliefen ihren Rausch anschließend mit dem Auto auf einer Skipiste aus.
Es gibt Dinge, die kann man nicht erfinden! So könnte man wohl auch den Einsatz einer Polizeistreife am Samstagmorgen im Ski-Mekka Sölden bezeichnen. Die Beamten wurden wegen einer Sachbeschädigung zur Mautstelle am Rettenbach-/Tiefenbachferner beordert.
Dort hatten Vandalen den Schranken ausgerissen. Bei den Ermittlungen wurden die Beamten dann auf die beiden mutmaßlichen Täter aufmerksam. Diese stellten sich nicht etwa, sondern schliefen in ihrem Auto.
Als Begründung gaben sie an, dass es ihr Traum gewesen sei, einmal auf der Piste zu schlafen und danach direkt von dort mit den Skiern starten zu können.
Die Polizei
Urlauber erfüllten sich kuriosen Traum
Die Polizisten trauten wohl kaum ihren Augen, wo das Auto abgestellt war: Auf der Skipiste des Gletscherstadions! Als die Beamten die beiden Insassen, den 38-jährigen Lenker aus Luxemburg und den 40-jährigen belgischen Beifahrer, konfrontierten, wurde die Geschichte aber noch kurioser: „Als Begründung gaben sie an, dass es ihr Traum gewesen sei, einmal auf der Piste zu schlafen und danach direkt von dort mit den Skiern in den Skitag starten zu können.“
Die beiden Männer dürften vor ihrem Vorhaben wohl zu tief ins Glas geschaut haben. Denn beim Zeitpunkt der Kontrolle waren sie noch alkoholisiert. Dem Luxemburger wurde der Führerschein abgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Ein Urlaub, den die beiden Männer wohl so schnell nicht mehr vergessen werden.
