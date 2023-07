Gülle hat alle Lebewesen auf 15 Kilometern getötet

„Durch die Gülle wird Ammoniak ins Gewässer eingebracht und das ist ein starkes Fischgift. Die Tiere ersticken“, erklärt Biologe Klaus Berg vom Landesfischereiverband Oberösterreich, der sich am Dienstag auch selbst ein Bild vor Ort machte. Der „Adel“ war in Eberschwang von einem Bauernhof – laut Angaben des Besitzers durch einen technischen Defekt des Schiebers – in den Oberlauf der Antiesen gelaufen.