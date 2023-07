Dennis Novak gegen Milos Raonic heute LIVE

Einziges Duell ausgerechnet in Wimbledon

Das bisher einzige Duell mit dem nunmehr 840. im Ranking hat Novak ausgerechnet in Wimbledon verloren. 2018 setzte sich Raonic in der dritten Runde mit 7:6(5), 4:6, 7:5 und 6:2 durch. Fünf Jahre später ist Novak aber sicher besser eingespielt als Raonic, der nach seiner Pause seit Anfang August 2021 erst sein drittes Match bestreiten wird.