Wimbledon: Julia Grabher heute LIVE

Erstes WTA-Finale in Rabat, erster Sieg bei den French Open auf Grand-Slam-Niveau und Aufstieg in die Top 60. Julia Grabher hat ihre bisher erfolgreichsten Monate ihrer Karriere hinter sich. Nun will sich die Vorarlbergerin, die am Sonntag ihren 27. Geburtstag in Wimbledon feierte, auch auf Rasen erste Lorbeeren holen. Sie trifft heute (4. Match nach 12.00 Uhr MESZ) erstmals auf die US-Amerikanerin Danielle Collins. Wir berichten live (siehe Ticker unten).