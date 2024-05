Thiem ehrlich: „Ich verdiene die Wildcard nicht“

Dominic Thiem hat sich nach seinem Sieg am Pfingstmontag in der ersten Runde der Qualifikation für die French Open gegen Franco Agamenone erfreut und ehrlich zu Wort gemeldet. Es sei eine neue Erfahrung, aber die Wildcard habe er nun mal nicht verdient, betont der 30-Jährige. AM Mittwoch geht es für ihn in Paris weiter.