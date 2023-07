Polizei fordert mehr Befugnisse zur Überwachung

„Bei aller Notwendigkeit von Datenschutz, wir machen das nur nach richterlicher Anordnung“, betonte Pilsl, aber es brauche mehr Kompetenzen in der Ermittlung wie das eindeutige Erkennen von IP-Adressen, „damit die Schwerkriminalität nicht an der Polizei vorbeiläuft“. Stelzer kündigte für kommende Woche ein überarbeitetes 61 Punkte fassendes Handlungskonzept gegen Extremismus an, das er der Regierung vorstellen wolle. Im Rahmen der Sitzung des Landessicherheitsrats hatten die Mitglieder von den zuständigen Behörden ein umfängliches und aktuelles Informationsbild erhalten. „Lieber wurde ein so großer Zugriff gemacht, als es schlummert alles im Untergrund“, sagte Stelzer.