Größter Waffenfund seit Jahrzehnten bei Rockern

Schlag gegen die Rockerkriminalität in Österreich: Am Montag gelang einer Sondereinheit der Polizei ein großer Ermittlungserfolg gegen Biker vom Club Bandidos, die sich in Österreich breitmachen wollten. 13 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, bei denen große Mengen an Waffen, Kriegsmaterial und illegale Suchtmittel sichergestellt wurden. Sechs Personen wurden verhaftet.