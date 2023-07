Ländle-Pärchen randalierte auf deutschem Weinfest

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, kam es im Eingangsbereich eines am „Komm und See“-Festival teilnehmenden Weinguts in Nonnenhorn (D) zu tumultartigen Szenen. Gegen 23.30 Uhr erließ der Security-Dienst aufgrund des sehr starken Besucherandrangs, einen Einlassstopp. Ein 36-jähriger Mann aus dem Bregenzerwald, der bereits zuvor schon negativ aufgefallen war, verließ das Weingut dennoch und wollte anschließend wieder zurück auf die Party.