1000 Pinzgauer wettern gegen Wohnbau-Pläne

Die Initiative „Königggründe“ startete eine Unterschriften-Aktion. In knapp drei Monaten unterzeichneten 1000 Saalfeldener die Petition. Morgen, Dienstag, übergibt Initiatorin Monika Innerhofer die gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ). „Wir wollen die Gemeinde davon überzeugen, dass wir keine 600 neue Wohneinheiten auf drei Hektar Grünland brauchen“, sagt Innerhofer. Denn: „Es gibt in Saalfelden keinen Bedarf für so viele Wohnungen. Hier sollen einfach Investoren-Bauten entstehen“, ist sie sich sicher. Die studierte Statistikerin verweist auf eine Studie des Landes Salzburg. Demnach bestehe im gesamten Pinzgau aktuell ein Bedarf von lediglich 409 Wohneinheiten. Und: „Wir haben Wohnpreise wie in der Wiener Innenstadt, weil wir in Saalfelden so viel bauen“, sagt Innerhofer.