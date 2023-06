Zeller Bau-Stadtrat will weniger Wohnungen

Genau das wäre der Plan mit dem ehemaligen Hotel Hubertushof in Thumersbach, einem See-nahen Ortsteil von Zell am See. Die Planungen laufen seit 2021: mit „einzigartiger“ Bürgerbeteiligung, wie zu hören ist. Die Pläne von der Firma Leitgöb und Heimat Österreich sind fast spruchreif, der Architektenwettbewerb abgeschlossen. Dienstagabend hatte die Gemeindevertretung den Bebauungsplan beschlossen. Doch: „Überraschend“, so SPÖ und ÖVP, hat sich der Grüne Baustadtrat Werner Hölzl der Stimme enthalten. Besonders die Schwarzen kritisieren dies und äußern „Zweifel an der Kompetenz“ des Stadtrates.