Promis locken User zu Twitter-Alternative Bluesky

Die Twitter-Alternative Bluesky kommt mit dem Beitritt Prominenter stärker ins Rampenlicht. So verkündete am Freitag Model Chrissy Teigen auf Twitter, dass sie jetzt auch einen Bluesky-Account habe. Bei dem Dienst sind auch Hollywood-Regisseur James Gunn („Guardians of the Galaxy“), die demokratische US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und immer mehr bekannte Journalisten.