Macron appelliert an Eltern: „Zeigt Verantwortung“

Supermarkt geplündert

In Marseille wurde unter anderem ein Supermarkt nach einem Brandanschlag geplündert. In der Hauptstadt von Französisch-Guayana, Cayenne, wurde in der Nacht auf Freitag ein Mann durch einen Querschläger getötet, der im Zusammenhang mit den Unruhen stand, so die örtlichen Behörden. Berichten zufolge handelte es sich bei dem Opfer um einen Mitarbeiter der Lokalverwaltung. In Martinique, einem karibischen Überseegebiet, kam es ebenfalls in der Nacht auf Freitag zu Gewalttätigkeiten. Etwa 20 bis 30 vermummte Personen warfen in der Hauptstadt Fort-de-France Steine auf Polizisten, und an mehreren Orten wurden Mülltonnen angezündet.