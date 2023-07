Verwirrung um Stromtarife: Fragen Sie Experten

Zahlreiche Haushalte in Kärnten haben dieser Tage Post von der Kelag erhalten. In dem Schreiben kündigt der Energieversorger an, dass die Preise für Strom (wie berichtet) ab 1. August angehoben werden – und das ordentlich. Die Kunden werden vor die Wahl gestellt, die neuen, etwa doppelt so hohen Tarife zu akzeptieren und den alten Vertrag weiterlaufen zu lassen oder zu kündigen und zu einem anderen Anbieter zu wechseln.