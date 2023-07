Stadt zieht bei Mega-Bauten künftig die Notbremse

Bausperre in der Innenstadt! Was sich im ersten Moment überraschend anhört, hat durchaus seine Berechtigung. Denn in diesem Fall handelt es sich um die Innenstadt und ein „Gartenviertel“ von Hollabrunn und um großvolumigen Wohnbau: Im Gemeinderat wurde beschlossen, dass das Flair dieser Stadtteile nicht durch Großbauten zerstört werden soll.