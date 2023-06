Thunfisch-Diebin beim Hofer ins Netz gegangen

Als ausgefuchste Trickdiebin wird Rita T. nicht eingehen in die Geschichtsbücher der Kriminalität. Sechsmal hat die 42-jährige Ungarin aus Hofer-Filialen in Wiener Neustadt, Ebenfurth, Mattersburg und Baden (je 2-mal) Waren mitgehen lassen, ebenso oft wurde sie erwischt und schließlich in U-Haft verfrachtet.