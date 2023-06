Großer Auftritt und der Sprung nach Amerika

Sie reitet derzeit wahrlich auf einer Erfolgswelle. Beim Wasserski Pro-Am-Bewerb Sonntag in Madrid holte sich Leona Berner den Sieg im Sprung in der U17-Klasse. Mit einem Satz auf 39,9 Meter löste sie auch das Ticket für das US-Masters – berühmtester Bewerb im Wasserski – im kommenden Frühjahr. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mich qualifizieren konnte, obwohl ich nicht meine allerbesten Leistungen gebracht habe“, lächelt die 16-Jährige. Auf die Masters freut sie sich schon: „Das ist so prestigeträchtig – haben sie mir zumindest gesagt“, schmunzelt Berner. Die wahrscheinlich als einzige Europäerin in Amerika im Sprung am Start sein wird.