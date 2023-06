Nach dem Unwetter: „Wir kommen schneller voran!“

Die Spuren der Jahrhundertkatastrophe in Treffen und Arriach sind noch immer sichtbar. In Treffen wurde bereits viel getan. Die Bewohner von Arriach wurden jetzt endlich über das Schutzprojekt informiert, das aber erst in einem Jahr in Angriff genommen wird. Behördenwege dauern. Die Bewohner werden um Geduld gebeten. 12,5 Millionen Euro sollen für das große Schutzprojekt „Arriacher Bach und Plaikengraben“ in die Hand genommen werden. Beginn ist frühestens nächstes Jahr.