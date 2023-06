Trauriger „Stockerlplatz“: Fahrer flüchten öfter

Eine Tat, die alles andere als ein Kavaliersdelikt ist und gar nicht so selten vorkommt - vor allem in Oberösterreich. Denn nur in Wien gab es 2022 mehr Unfälle mit Personenschaden, bei denen ein Lenker statt anzuhalten einfach aufs Gas stieg und davonfuhr. 326-mal war das in Oberösterreich der Fall (die höchste Zahl seit 2018), in der Bundeshauptstadt waren es 770. Bei den Unfällen im Land ob der Enns wurden im Vorjahr 386 Menschen verletzt, Todesopfer waren im Gegensatz zu den Jahren davor keine zu beklagen. Ganz anders sah das 2019 aus, als allein in Oberösterreich vier Menschen getötet wurden und die Lenker dann flüchteten. 2022 waren es in ganz Österreich „nur“ sieben Menschen.