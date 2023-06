Erste Bilder zeigen Trümmer von Mini-U-Boot

Das Schiff „Horizon Arctic“ der kanadischen Küstenwache hatte sich bereits kurz nach dem Unglück an der Suchmission beteiligt. Am Mittwoch lief das Schiff in den Hafen von St. John‘s auf der kanadischen Insel Neufundland ein und die ersten geborgenen Teile des Mini-U-Boots, dass bei seinem Tauchgang zum Wrack der „Titanic“ implodiert war, wurden entladen.