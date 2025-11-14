US-Sanktionen bringen Putins Ölriesen ins Wanken

Lukoil rief „force-majeure“-Fall aus

Zusätzlich berichtete Reuters, dass der Irak sämtliche Zahlungen an Lukoil und die Lieferung von Rohöl eingestellt habe – aus Angst vor US-Sanktionen. Für Lukoil bedeutet das konkret: ein Verlust von 480.000 Euro pro Tag, also rund 14 Millionen Euro pro Monat. Lukoil rief einen „force-majeure“-Fall aus, um sich rechtlich gegen Vertragsstrafen abzusichern. Gleichzeitig wurden laut Reuters alle nicht-russischen ausländischen Mitarbeiter per E-Mail entlassen.