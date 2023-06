Kanada will Rätsel um „Titan“-Unglück lösen

Weißes Haus lobt Rettungseinsatz

Das Weiße Haus in Washington hat unterdessen die Suchaktion der Rettungskräfte gelobt. „Diese ganze Anstrengung war ein Beweis für das Können und auch für die Professionalität, die die Männer und Frauen, die unserer Nation dienen, jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag in Washington.