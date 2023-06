Teenager wollte in der „Titan“ Rekord aufstellen

Nach dem Tod von fünf Menschen an Bord des „Titanic“-Tauchboots kommen neue tragische Details ans Licht. Der 19 Jahre alte Brite Suleman Dawood, der zusammen mit seinem Vater Shahzada Dawood (48) an Bord war, wollte einen Weltrekord aufstellen, indem er in der Tiefsee einen Zauberwürfel löste (siehe auch Video oben).