Kommunikation ist alles

Zur Erinnerung: Es geht in dem traurigen Schauspiel um die Finanzierung der Sozialhilfe in der Steiermark. Geld, auf das viele Menschen dringend angewiesen sind. Höchste Zeit also, dass sich alle Beteiligten darauf besinnen, wofür sie durchaus gut bezahlt werden, nämlich ihren Job zu machen.