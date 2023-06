Sozialhilfereform soll jetzt zurück an den Start

Der KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber trieb die Eskalation an die Spitze und drohte sogar mit dem Ausstieg aus dem Städtebund. Am Dienstag trafen sich er und Bürgermeisterin Elke Kahr mit Städtebundchef Kurt Wallner. Dort wurde beschlossen, dass der Städtebund den Pakt mit dem Land nicht unterschreiben wird, stattdessen soll eine weitere Studie in Auftrag gegeben werden – danach neuerlich verhandelt werden. Dazu fordert man ein Aussetzen des bereits in Kraft getretenen Gesetzeslauf der Reform. Nächste Woche soll es ein Gespräch mit Landeshauptmann Christopher Drexler und Stellvertreter Anton Lang geben.