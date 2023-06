Graz droht mit Ausstieg aus dem Städtebund

Das Protokoll dieser Sitzung am 11. April liegt der „Krone“ vor. Eber ersuchte dabei um Übermittlung der Gutachten, die sich für die Einbeziehung von Graz in den landesweiten Finanzausgleich aussprachen - was laut Wlattnig („Die Anschuldigungen aus Graz wirken absurd“) auch passierte. Bei der Abstimmung am 25. Mai war Eber durch eine Gemeinderatssitzung verhindert, ein Vertreter wurde nicht entsandt.