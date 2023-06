Freddie und Falco kehren mit Kult-Hits zurück

„Es ist eine geile Musik, die Groß und Klein gefällt“, sagt der bekannte Musicaldarsteller Axel Herrig, der in der Rolle der Austropop-Ikone Falco viele Generationen begeistert. In der Tribute-Show „Falco Meets Queen“ rockt an seiner Seite Sascha Lien, er tritt in der Rolle des Freddie Mercury im Schlossgraben in Steyr auf: „Die Musik von Queen ist magisch, zeitlos, da komme ich sofort in Stimmung“, sagt er zur „Krone“, die diese unvergessliche Show präsentiert.