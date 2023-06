Foals: Vom brachialen Rock zur zahmen Tanzmusik

Das Leiberl blieb an

Eröffnet wurde der Konzertabend vom Indie-Quartett Please Madame, das bereits FM4- und Frequency-Bühnen-erprobt ist und keine Probleme damit hatte, die doch schon stolze Zahl an Anwesenden sehr früh am Abend in Schwung zu bringen. Frontmann Dominik Wendl überzeugte nicht nur mit einem breiten Stimmvolumen, sondern auch mit kundigen Fähigkeiten als Einpeitscher. Sichtlich erfreut darüber, dass einige Zuseher doch lieber hier sind als gemütlich an der Donau herumzuliegen, lieferten die Salzburger einen bunten Querschnitt ihrer bisherigen Karriere, der von nachdenklichen Pop-Momenten über eruptiven Rock-Ausritten bis hin zu smoothen Indie-Anklängen reichte. Das dreiköpfige Rhythmusfundament breitete dem Frontmann die Freiheit, sich an Percussions auszutoben und herumzuwirbeln. „Letztes Mal war ich noch oberkörperfrei als Fan in der ersten Reihe bei den Foals“, gab Wendl enthusiasmiert zu. Dieses Mal blieb die Wäsche an. Auch der Rock’n’Roll wird erwachsen.