Lukaschenko versetzte Armee in Kampfbereitschaft

„Während der Ereignisse in Russland habe ich alle Befehle erteilt, die Armee in volle Kampfbereitschaft zu bringen. Niemand, wusste davon, nicht mal diese rotzigen Telegram-Kanäle“, brüstete er sich. Im Laufe des Nachmittags habe man dann die Armee, die Streitkräfte einschließlich Polizei und Spezialeinheiten, in volle Kampfbereitschaft versetzt, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Belta Lukaschenko.