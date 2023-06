Gnade für „Verräter“? Anklagen fallen gelassen

Prigoschin hatte sich vor der Rebellion gegen Anordnungen zur Wehr gesetzt, seine Truppen unter das Kommando des Verteidigungsministeriums zu stellen. Nun scheint das tatsächlich so zu kommen, was als Niederlage für „Putins Koch“ gewertet werden kann. Die Wagner-Truppe soll jedoch nicht komplett aufgelöst werden, sondern weiterhin auf belarussischem Boden und in Afrika tätig sein. Und damit wohl auch für den Krieg in der Ukraine eine gewichtige Rolle spielen.