Laut Flugdaten: Wagner-Chef in Minsk eingetroffen

Prigoschins Audiobotschaft

Das letzte Mal wurde der Wagner-Chef am Abend des 24. Juni in der russischen Stadt Rostow am Don gesehen, als er in einem Geländewagen davonfuhr. Am Montagnachmittag erschien eine elfminütige Audiobotschaft Prigoschins in dessen Telegram-Kanälen, sein Aufenthaltsort blieb jedoch weiterhin geheim. In der Nachricht verteidigte er sein Vorgehen und gab an, sich bedroht gefühlt zu haben.