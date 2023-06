Nach Putschversuch: Prigoschin nicht auffindbar

Prigoschin wäre bei diesem Bild wohl wieder einmal der Kragen geplatzt. Denn er sieht die Schuld an den Missständen an der Front vor allem bei Schoigu. Immer wieder machte er seinem Ärger Luft und bezeichnete den Verteidigungsminister unter anderem als „stinkende Kreatur“ und „Abschaum“, der den Kämpfern Prigoschins die notwendige Munition nicht gebe. Er würde dafür „seine verdammten Eingeweide in der Hölle fressen“, schimpfte der Wagner-Chef. Während man in der Vergangenheit noch davon ausging, dass es sich bei den Wutanfällen um Propaganda und leere Drohungen handelte, wurde am Samstag der ganze Ernst der Lage klar. Prigoschin hatte nicht geblufft.