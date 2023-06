Abzug aus Rostow: Bewohner feiern Prigoschin

Obwohl er eigentlich Russland fast in den nächsten, bewaffneten Konflikt gestürzt hätte, wurde Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin beim Abzug seiner Kämpfer aus Rostow am Don wie ein Held gefeiert. Unter lauten „Wagner, Wagner“-Rufen und Applaus zogen die Söldner am Samstagabend ab. Zuvor hatte die russische Staatsführung bekannt gegeben, dass man sich mit Prigoschin geeinigt habe.