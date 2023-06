Greift Prigoschin-Trupp jetzt aus Weißrussland an?

Mangott: „Erster Akt in einem längeren Drama“

Ähnlich hatte Russland-Experte Gerhard Mangott im krone.tv-Interview die Lage eingeschätzt: Der überraschend zustande gekommene Deal zwischen Putin und Prigoschin, angeblich auf Vermittlung von Weißrusslands Staatschef Alexander Lukaschenko, sei bestenfalls eine Zwischenlösung im innerrussischen Machtkampf, Prigoschin werde in seinen Bestrebungen jedenfalls weitermachen. „Das ist das Ende des ersten Akts in einem längeren Drama“, so Mangott gegenüber krone.tv (siehe Video unten).