Klima-Finanzgipfel endete ohne Verpflichtungen

„Das Finanzsystem muss effizienter und gerechter werden“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag. Zudem appellierte er an die Regierungen der USA, Chinas und mehrerer europäischer Staaten, sich ebenfalls an einer CO₂-Steuer auf die Schifffahrt zu beteiligen. „Eine internationale Steuer funktioniert nur, wenn alle mitmachen.“ Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sich unter anderem dafür aus, Rohstoffe verstärkt in den Ländern zu verarbeiten, in denen sie gefördert würden. Es sei wichtig, „dass nicht alles, was aus dem Boden geholt wird, verschifft wird, und das wenige, was man braucht, irgendwo auf der Welt aus den Steinen geholt wird“, sagte er.