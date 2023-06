Greta Thunberg: „Der letzte Schulstreik für mich“

Die Schule ist für die Klimaaktivistin Greta Thunberg abgeschlossen, was auch Auswirkungen auf ihren seit fast fünf Jahren andauernden „Schulstreik fürs Klima“ hat. Am Freitag teilte sie mit: „Heute mache ich meinen Schulabschluss, was bedeutet, dass ich nicht mehr länger einen Schulstreik für das Klima machen kann. Das ist dann der letzte Schulstreik für mich.“