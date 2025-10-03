Mitglieder haben bei Trikotfarben ein Machtwort

Zumindest in puncto Länge wird Ried -Tirol garantiert nicht mit dem Vorspiel mithalten können. Rund drei Stunden dauerte nämlich am Donnerstag das Treffen von Klub-Boss Thomas Gahleitner mit acht Vertretern aus der Fan-Szene bzw. von den Fanklubs. Grund: Das hochsensible Thema, das heuer in Deutschland etwa vor der Klub-WM bei Dortmund und vor der Saison beim FC Bayern die Emotionen hochgehen ließ. Das Design der Dress!