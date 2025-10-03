Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach Marathon-Treffen

Mitglieder haben bei Trikotfarben ein Machtwort

Fußball National
03.10.2025 19:03
In Ried wurde heiß über das Trikot diskutiert.
In Ried wurde heiß über das Trikot diskutiert.(Bild: GEPA)

Am Samstag wartet die WSG Tirol – da hofft Ried auch dank der Fans zum ersten Heimsieg 2025/26 zu kommen. Obwohl es ja zwischen Klub und Anhang derzeit viel Redebedarf gibt...

0 Kommentare

Zumindest in puncto Länge wird Ried -Tirol garantiert nicht mit dem Vorspiel mithalten können. Rund drei Stunden dauerte nämlich am Donnerstag das Treffen von Klub-Boss Thomas Gahleitner mit acht Vertretern aus der Fan-Szene bzw. von den Fanklubs. Grund: Das hochsensible Thema, das heuer in Deutschland etwa vor der Klub-WM bei Dortmund und vor der Saison beim FC Bayern die Emotionen hochgehen ließ. Das Design der Dress!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.541 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.618 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
176.475 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1091 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
793 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Fußball National
3. Liga ab 19.25 Uhr:
LIVESTREAM: Sportclub gegen Horn um Punktezuwachs
Krone Plus Logo
Nach Marathon-Treffen
Mitglieder haben bei Trikotfarben ein Machtwort
Krone Plus Logo
Stöger nach 1:4-Pleite
„Bei Rapid kippt die Stimmung schneller“
Geballte Austria-Power
Stimmen Sie ab: Wer erzielte das Tor des Monats?
Krone Plus Logo
Glänzte gegen Rangers
Sturm-Goalie: „Hab einfach nur meinen Job getan“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf