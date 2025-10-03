Mitglieder haben bei Trikotfarben ein Machtwort

LIVE: Ilzers Hoffenheim jetzt gegen den FC Köln
Bundesliga im Ticker
Am Samstag wartet die WSG Tirol – da hofft Ried auch dank der Fans zum ersten Heimsieg 2025/26 zu kommen. Obwohl es ja zwischen Klub und Anhang derzeit viel Redebedarf gibt...
Zumindest in puncto Länge wird Ried -Tirol garantiert nicht mit dem Vorspiel mithalten können. Rund drei Stunden dauerte nämlich am Donnerstag das Treffen von Klub-Boss Thomas Gahleitner mit acht Vertretern aus der Fan-Szene bzw. von den Fanklubs. Grund: Das hochsensible Thema, das heuer in Deutschland etwa vor der Klub-WM bei Dortmund und vor der Saison beim FC Bayern die Emotionen hochgehen ließ. Das Design der Dress!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.