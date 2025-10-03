„Mit diesem Vorsprung wäre das ein Schock“

Barcelona-Star Yamal ist schon wieder verletzt
Das 100. Rennen der Langstrecken-WM WEC hat Ferdinand Habsburg in Fuji den ersten Sieg für Alpine beschert. Nach einem schwierigen Saisonbeginn. Eine echte Aufholjagd. Wie sie zuletzt auch die die Formel 1 durch Max Verstappen und Red Bull erlebte. Die „Krone“ fragte im Rahmen der Präsentation der Alpine A390 in Wien nach, ob ORF-Experte Habsburg eine Fortsetzung beim Grand-Prix in Singapur erwartet.
Seine eigene Saison war bisher eine Achterbahnfahrt: „Gefühlt hatten wir uns immer verbessert, konnten es aber nicht zeigen. In Texas hat es geschüttet, in Sao Paulo kämpften wir mit der Batterie, in Le Mans hatten wir auch Probleme“, schildert Habsburg, „zum Glück kamen da nie Zweifel auf, sondern weiteres Vertrauen – und jetzt der Erfolg.“
