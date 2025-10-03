„Mit diesem Vorsprung wäre das ein Schock“

Seine eigene Saison war bisher eine Achterbahnfahrt: „Gefühlt hatten wir uns immer verbessert, konnten es aber nicht zeigen. In Texas hat es geschüttet, in Sao Paulo kämpften wir mit der Batterie, in Le Mans hatten wir auch Probleme“, schildert Habsburg, „zum Glück kamen da nie Zweifel auf, sondern weiteres Vertrauen – und jetzt der Erfolg.“