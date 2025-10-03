Vorteilswelt
Habsburg vor Singapur

„Mit diesem Vorsprung wäre das ein Schock“

Formel 1
03.10.2025 18:30
Oscar Piastri ist nach seinem Nuller in Baku nun in Singapur unter Druck.
Oscar Piastri ist nach seinem Nuller in Baku nun in Singapur unter Druck.(Bild: AP/Darko Bandic)

Das 100. Rennen der Langstrecken-WM WEC hat Ferdinand Habsburg in Fuji den ersten Sieg für Alpine beschert. Nach einem schwierigen Saisonbeginn. Eine echte Aufholjagd. Wie sie zuletzt auch die die Formel 1 durch Max Verstappen und Red Bull erlebte. Die „Krone“ fragte im Rahmen der Präsentation der Alpine A390 in Wien nach, ob ORF-Experte Habsburg eine Fortsetzung beim Grand-Prix in Singapur erwartet.

0 Kommentare

Seine eigene Saison war bisher eine Achterbahnfahrt: „Gefühlt hatten wir uns immer verbessert, konnten es aber nicht zeigen. In Texas hat es geschüttet, in Sao Paulo kämpften wir mit der Batterie, in Le Mans hatten wir auch Probleme“, schildert Habsburg, „zum Glück kamen da nie Zweifel auf, sondern weiteres Vertrauen – und jetzt der Erfolg.“

