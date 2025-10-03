Vorteilswelt
In Bischofshofen

Drei tote Katzen bei Delogierung entdeckt

Salzburg
03.10.2025 19:00
Symbolbild(Bild: Sabine Salzmann)

Trauriger Fund bei einer Delogierung im Salzburger Bischofshofen: Im Zuge der Wohnungsräumung kamen auch drei tote Katzen zum Vorschein. Die Besitzerin gab an, dass sie sich aufgrund ihrer Arbeit nicht kümmern konnte. Jetzt wird wegen Tierquälerei ermittelt.

Die 31-Jährige hatte ihre Fellnasen offenbar zu lange alleine gelassen. Die Tiere dürften hilflos verdurstet und verhungert sein.

Die Frau gab an, dass sie sich aufgrund ihrer Arbeit nicht kümmern hätte können. Sie habe eine andere Person zum Katzen-Sitten eingeteilt. Jetzt laufen die Ermittlungen wegen Tierquälerei.  

Salzburg

