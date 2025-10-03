Barcelona-Star Yamal ist schon wieder verletzt

Fehlt auch Nationalteam

Yamal versäumt damit das Ligaspiel gegen den FC Sevilla am Sonntag ebenso wie die Reise zum Nationalteam. Spaniens WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Bulgarien wird der Flügelstürmer verpassen. Nach der jüngsten Abstellung zur Nationalauswahl hatte Barcelonas Trainer Hansi Flick den Verband dafür kritisiert, Yamal trotz Beschwerden eingesetzt zu haben.