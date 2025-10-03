Vorteilswelt
Nach CL-Hit

Barcelona-Star Yamal ist schon wieder verletzt

Fußball International
03.10.2025 18:39
Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal leidet erneut unter Schmerzen am Schambein. Der 18-jährige Stürmer wird „zwei bis drei Wochen“ ausfallen, teilte der spanische Meister am Freitag mit. 

Yamal war erst am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. Die Schmerzen seien nach der Partie wieder aufgetreten, teilte Barcelona mit.

Lesen Sie auch:
Lamine Yamal
Langfristige Folgen?
Diskussion um Lamine Yamal: „Das ist alarmierend“
30.09.2025
Champions League
PSG dreht Schlager gegen Barca dank spätem Treffer
01.10.2025

Fehlt auch Nationalteam
Yamal versäumt damit das Ligaspiel gegen den FC Sevilla am Sonntag ebenso wie die Reise zum Nationalteam. Spaniens WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Bulgarien wird der Flügelstürmer verpassen. Nach der jüngsten Abstellung zur Nationalauswahl hatte Barcelonas Trainer Hansi Flick den Verband dafür kritisiert, Yamal trotz Beschwerden eingesetzt zu haben.

