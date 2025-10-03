Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kicker (30) angeklagt

Jux-Fußballturnier endete mit argem Bänderriss

Tirol
03.10.2025 19:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: GEPA)

Ein spaßig angelegtes Pfingst-Fußballturnier im Juni im Tiroler Pitztal hatte nun ein Nachspiel vor Gericht. Ein Spieler (30) soll nämlich den gegnerischen Tormann in den Schwitzkasten genommen und zu Fall gebracht haben. Die Folge: ein dreifacher Bänderriss.

0 Kommentare

War es eine Frustattacke und ein unglückliches Missgeschick bei einem feuchtfröhlichen Jux-Fußballturnier? Die Anklage der Staatsanwaltschaft: Ein 30-Jähriger soll den Tormann im Schwitzkasten fixiert und damit zu Boden gebracht haben. Beide kamen zu Sturz und der Tormann erlitt einen dreifachen Bänderriss.

Spieler hatte bereits vier Bier intus
Es sei „nur ein Sprung gewesen“, keinesfalls aber könne man von „einem Schwitzkasten reden“, sagte der angeklagte Hobby-Fußballer am Innsbrucker Landesgericht. Das alles sei „aus der Situation heraus entstanden“ und zudem sei bei dem traditionellen Fußballturnier auch – wie jedes Jahr – Bier geflossen. „Ich hatte ungefähr vier Bier getrunken“, gab der Spieler an, der sich für die Aktion, die sich gegen 14 Uhr ereignete, auch damit entschuldigte, dass er eben „kein Profifußballer“ sei.

Zitat Icon

Das hat für mich mit korrektem Fußball nichts mehr zu tun.

Der verletzte Tormann

Der verletzte Tormann gab im Anschluss an, dass die Aktion eben nicht aus der Situation heraus und im Rahmen des Spielzugs entstanden sei, sondern alles bereits abgeschlossen gewesen sei. „Ich habe den Ball weggeboxt und ihn bei einer Manndeckung leicht weggeschoben“, berichtete der Zeuge. Wenig später sei er dann „aggressiv und wutentbrannt“ auf ihn zugelaufen und habe ihn in den Schwitzkasten genommen. „Das hat für mich mit korrektem Fußball nichts mehr zu tun“, beklagte er.

Prozess wurde vertagt
Wie es sich wirklich zutragen hat, ließ sich im Anschluss nur schwer eruieren. Weitere Zeugen – teilweise Spieler, teilweise Zuschauer – schilderten den Vorfall unterschiedlich. Einige sahen es als unglückliche Aktion im Zuge einer Flanke, andere sahen hingegen das Vorgehen des Angeklagten losgelöst davon und damit als bewusste Tätlichkeit. Die Verhandlung wurde schließlich zur Einvernahme von weiteren Tatzeugen auf Ende Oktober vertagt

Porträt von Markus Stegmayr
Markus Stegmayr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.541 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.618 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
176.475 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1091 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
793 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf