Jux-Fußballturnier endete mit argem Bänderriss

Der verletzte Tormann gab im Anschluss an, dass die Aktion eben nicht aus der Situation heraus und im Rahmen des Spielzugs entstanden sei, sondern alles bereits abgeschlossen gewesen sei. „Ich habe den Ball weggeboxt und ihn bei einer Manndeckung leicht weggeschoben“, berichtete der Zeuge. Wenig später sei er dann „aggressiv und wutentbrannt“ auf ihn zugelaufen und habe ihn in den Schwitzkasten genommen. „Das hat für mich mit korrektem Fußball nichts mehr zu tun“, beklagte er.