Klimaaktivisten legten Frühverkehr in Graz lahm

Nach längerer Pause haben Aktivisten der Letzten Generation am Freitag wieder einmal den Verkehr in Graz blockiert. An der Kreuzung Karlauergürtel/ Lazarettgürtel sowie auch in der Triester Straße klebten sich die Demonstranten auf die Straße und sorgten für lange Staus und blanke Nerven bei Autofahrern.