Diese Unternehmer tanzen auf zwei Hochzeiten

Multitasking ist aber auch bei anderen Unternehmern gefragt, die viele Bälle in der Luft haben: So ist Stefan Leeb Chef des Autohaus Leeb in Wels und führt auch den von ihm mitgegründeten Auto-Abo-Anbieter ocay. Fabian Hötzeneder führt die Cocktailbar Lennox in Linz und zudem nun mit Markus Pusztai ein Herrenmodegeschäft namens „Markus K. Fashion“.