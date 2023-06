Ab September Kinderbetreuung rund um die Uhr

Zehn Millionen Euro investierte die Voestalpine in Linz in den Bau eines neuen Gebäudes, das 200 Kindern Platz bietet. Ab September betreut der Stahl- und Technologiekonzern hier den Nachwuchs seiner Mitarbeiter sogar 24 Stunden am Tag. So soll Schichtarbeit leichter möglich werden.