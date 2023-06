Kiew: Fotos zeigen Auto voll Sprengstoff auf Damm

Passendes Gesetz in Moskau verabschiedet

Auch Vertreter von Global Rights Compliance, einer internationalen Anwaltskanzlei für Menschenrechte, die wenige Tage nach dem Dammbruch das überschwemmte Gebiet aufsuchten, gehen davon aus, dass „sehr wahrscheinlich“ russische Truppen hinter der Zerstörung stecken, berichtet der britische „Guardian“. Sie weisen zudem darauf hin, dass ihn Russland kürzlich ein Gesetz verabschiedet wurde, dass ausgerechnet Untersuchungen zu Vorfällen in hydrotechnischen Anlagen in der besetzten Ukraine verbietet.